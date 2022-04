Une exposition de Louise Champagne à la résidence L’Oiseau Bleu

La résidence pour personnes aînées L’Oiseau Bleu, située à Saint-Georges, présente jusqu’au 4 septembre une exposition de l’artiste-peintre Louise Champagne.

Intitulée Goûter le temps et montée en collaboration avec Artistes et Artisans de Beauce, cette expo regroupe des œuvres figuratives sous la thématique de l’eau et des fleurs.

Cette série vous fera voyager en partance des rives de la rivière Chaudière jusqu’aux tréfonds marins des mers du sud. L’artiste tente de créer différentes atmosphères, passant d’un brouillard plus ou moins dense à une luminosité de début ou de fin de journée. Dans tous les cas, l’harmonie des couleurs sert toujours à traduire l’émotion.

« La mission que je me suis donnée est celle de présenter la vie de façon plus vivante, plus douce, plus agréable. Pour y arriver, je ne me limite pas seulement à la représentation picturale, mais je m’appuie beaucoup plus sur les jeux de lumière, sur le choix des couleurs. La couleur, c’est ce qui m’anime, car elle suggère l’atmosphère, l’état d’esprit dans lequel je me situe. » s’exprime Mme Champagne.

En tout temps, il est possible pour les organismes ou entreprises intéressées de participer au projet de s’inscrire autant au volet intérieur qu’extérieur. Toutes les informations se retrouvent sur le site web d’Artistes et Artisans de Beauce (aab-qc.ca/eai).