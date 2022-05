«Feu de Bengale»: le nouveau single de Sarah Fortin

L'auteure-compositeure-interprète Sarah Fortin se prépare à lancer un tout premier album solo l’automne prochain mais elle vient de sortir un extrait qui donne le ton à cette nouvelle production: Feu de Bengale.

La chanteuse, native de Saint-Georges, — elle a fait sa valise il y a quelque temps pour poursuivre sa carrière à Montréal, a confié la réalisation de sa chanson à Michel Francoeur (Francis Degrandpré, Philip Saucier), qui appuie joliment la vivacité des paroles avec une instrumentation typiquement folk rock. Avec ce refrain accrocheur, habité et mélodieux, Sarah Fortin remplit les promesses qu’elle avait semées avec son plus récent simple, Chu stallée, qui a passé plus de 50 semaines au top 100 BDS.

Maintenant en partenariat avec la maison de disques Pop Cycle Musique, la Beauceronne souhaite que ce Feu de Bengale soit « l’étincelle qu’on traîne partout avec soi, entre le lent réconfort du feu de camp et l’intensité du feu d’artifice, pour toujours avoir de l’espoir au bout des doigts. »

La chanson est disponible depuis le 20 mai sur toutes les plateformes numériques et fera également l’objet d’un vidéoclip réalisé par Simon Marchand (Disjonctés Productions) qui sera lancé juste à temps pour la saison estivale.