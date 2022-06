Nature et culture au Domaine Taschereau cet été

Le Domaine Taschereau-Parc nature a dévoilé hier soir sa programmation estivale 2022, lors d'un événement tenu à la Chapelle Sainte-Anne de Sainte-Marie.

Relevant de sa mission « Nature et culture », le Domaine Taschereau-Parc nature prévoit une programmation diversifiée qui pourrait s'élargir au fil de l'été.

Le 11 juin une activité se tiendra à l’Éco-refuge Desjardins pour la Journée mondiale du Tricot en collaboration avec le Cercle des fermières de Sainte Marie.

Du 2 juillet au 5 septembre, trois expositions seront présentées à la Chapelle Sainte-Anne. Il y aura notamment Zoom dans l’imaginaire du Manoir Taschereau, une exposition de photographies contemporaines de Yoland Laflamme, mettant en valeur la lumière, les couleurs et le mouvement. Aussi, dans un contexte historique, l’exposition Seigneurs et bâtisseurs influents en Nouvelle-Beauce, présentera la famille Taschereau, mode de vie et influence, écrits et correspondances. À partir du 30 juillet et jusqu’au 5 septembre, l’exposition Rencontres et origines des premiers peuples en Beauce prendra place. Documents et artéfacts relateront l’histoire des Abénaquis qui furent les premiers habitants à sillonner la Beauce, cette exposition sera suivie d’une visite à la Cathédrale verte ou prendra place la reconstitution d’un campement temporaire abénaquis.

Toujours à la Chapelle Sainte-Anne, place à la musique.

Samedi le 2 juillet à 13h30 : le Duo MusiCoeur avec Danielle Bédard, chanteuse et Réjean Deblois, claviériste présenteront un vaste répertoire de chansons populaires.

Samedi le 13 août à 19h : Ensemble Renouveau, dans un tout nouveau spectacle « Passions françaises », réunissant les plus belles plages de l’opéra, de la comédie musicale et des chansons françaises.

Samedi le 27 août à 19h : Hommage à Brassens avec Stéphane Labbé, chanteur, guitariste et Gontran Lachance, contrebassiste. Un spectacle sur les grands succès de Georges Brassens.

Dimanche le 11 septembre à 13h30, Place à la découverte avec l’Harmonie de la Nouvelle-Beauce. Essais d’instruments répétition ouverte et concert.

Les jeunes de 6 à 10 ans qui aimeraient partir à la découverte du Parc nature et en apprendre davantage sur la faune, la flore et ses écosystèmes sont invités à s’inscrire au Club des jeunes explorateurs qui tiendra ses activités du 25 juin au 20 août.