Un passeport culturel pour découvrir la Beauce

Destination Beauce vient de lancer un passeport culturel qui sera distribué dans les musées participants ainsi qu’aux deux bureaux touristiques de l'organisation.

Ainsi, du 27 juin au 19 août, 1 000 passeports seront en circulation. Le passeport culturel suggère des visites aux expositions des Artistes et artisans de Beauce (Saint-Georges), au Baladeur mariverain (Sainte-Marie), à l’Économusée de la Bijouterie Joaillerie du Forgeron d’Or (Sainte-Marie), à l’Église St-Paul de Cumberland (Saint-Simon-les-Mines), à la Maison J.-A. Vachon (Sainte-Marie), au Musée de l’aviation (Sainte-Marie), au Musée Ferroviaire de Beauce (Vallée-Jonction) et au Musée Marius-Barbeau (Saint-Joseph-de-Beauce).

« Chaque été, les touristes portent un grand intérêt envers les musées de la région. Et, d’un autre côté, nous entendons souvent des résidents dire qu’ils ne connaissent pas tous les trésors touristiques de la Beauce. Avec le passeport culturel, Destination Beauce fait d’une pierre deux coups! C’est l’occasion idéale d’aller à la rencontre de nos lieux mythiques, de redécouvrir des musées qui innovent chaque année et d’admirer des œuvres originales », a exprimé Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

À chacun des arrêts du passeport, les touristes pourront demander l’estampe officielle à la fin de leur visite. À la fin du parcours culturel, il leur faudra détacher la dernière page du passeport et la déposer dans la boîte désignée du musée dans lequel ils se trouveront. Les gens qui auront au moins quatre estampes courront la chance de remporter une série de billets de spectacle d’une valeur totale de 600$.

Un gagnant pourra aller voir Christine Morency, Messmer et Guylaine Tanguay chez les Amants de la scène et un second gagnant pourra assister aux spectacles de Grégory Charles, de Dominic Paquet et de Roxane Bruneau chez Ovascène.