Dernière journée du Festival Beauce Rock

Le Festival Beauce Rock présente une dernière journée de programmation musicale en ce samedi 2 juillet.

C'est le groupe drunk-punk-rock Banger's Club qui va démarrer la journée à compter de 13 h. Suivra une performance de No Cans Unexxxeptable (15 h), puis celle de La Machine à Scorer qui évoque l'univers du légendaire Bob Bissonnette (17 h).

Le groupe rock québécois Les Pistolets Roses va lancer la soirée à compter de 19 h. La formation Groovy Aardvark sera sur scène dès 21 h alors que In the Name of Rage va clore le festival à partir de 23 h avec un hommage au groupe Rage Against the Machine.

Rappelons que le site du festival se trouve sur le chemin de la Grande ligne, à la frontière de Beauceville et de Saint-Odilon-de-Cranbourne.