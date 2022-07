Quoi faire dans la région du 8 au 10 juillet?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de la présente fin de semaine.

Vendredi 8 juillet

Pique-nique et cinéma plein air - Chantez 2

Dès 18h00, apportez votre pique-nique, vos breuvages et vos chaises de camping. Projection du film Chantez 2 à 20h30, au coucher du soleil.

Où: Parc des Générations, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: À partir de 18h

Québec Redneck Bluegrass Project, Pépé et Carotté en Beauce

Une grande soirée musicale. Présence de Foodtruck dès 17h30. Les billets sont en vente.

Où: Espace Carpe Diem, Saint-Georges

Quand: 19 h à 22 h

UN ÉTÉ SHOW 2.0 | LBA BAND

Une soirée avec « Les rendez-vous country », le spectacle de LA BANQUETTE ARRIÈRE suivie d’un chansonnier. Service de bar et cantine sur place.

Où: Sous le chapiteau de la Grande Place du centre-ville (ancien aréna), Sainte-Marie

Quand: Dès 18h30

Lave auto Club Ado

Une activité pour financer leur sortie. Venez en grand nombre les encourager! Dons volontaires!

Où: Garage JCP à Vallée-Jonction (a l’ancienne quincaillerie)

Quand: De 10h à 15h

Marché d'à côté

Rencontrez nos producteurs et agrotransformateurs, nos artisans et nos artistes et nos petits entrepreneurs âgés de 5 à 17 ans dans un marché à saveurs locales.

Où: Presbytère de Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: Du 8 au 9 juillet, de 16h à 21h et samedi de 9h à 16h

Samedi 9 juillet

Beachfest Rive-Sud #1

Tournoi de Dek hockey

Où: Dek Beauce, St-Isidore de Beauce

Quand: Du 9 au 10 juillet

Grand Marché Beauceville

Grand rassemblement de marchands, d'artisans et de producteurs locaux. Entrée gratuite.

Où: Île Ronde, Beauceville

Quand: De 8h à 18h

Course de bateaux-dragons

Venez encourager les participants qui pagayeront en équipe de 21 personnes sur la rivière Chaudière près de l’île Pozer.

Où: Les Passerelles, Saint-Georges

Quand: De 7h à 15h

Grande kermesse au Village Beauceron

Chaque bâtiment aura son propre kiosque de jeu auquel les visiteurs pourront participer.

Où: Village Beauceron, Saint-Prosper

Quand: De 10h à 17h

Festi-cultures

Une journée sportive de découverte des talents sportifs.

Où: terrain de soccer de la Grande-Allée, Sainte-Marie

Quand: De 9h à midi

Dimanche 3 juillet

Inauguration Vignoble Domaine La Vieille Grange

Un dîner avec quantité limitée au coût de 25$ incluant un cocktail. Vous pouvez apporter vos boissons et vous devez confirmer votre participation.

Où: 1955 route Kennedy, Notre-Dame-des-Pins

Quand: Dès 11h