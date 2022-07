Quoi faire dans la région ce samedi et dimanche?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de la présente fin de semaine.

Samedi 30 juillet

Les 43e Festivées Western de Saint-Victor

Spectacles musicaux, grande tire de chevaux Canado-Américaine épreuves d’agilités, compétition de bûcherons, danse country et randonnée à cheval.

Où: Saint-Victor

Quand: 9h à minuit

Nashville en Beauce

Tournoi de pétanque, randonnée selle et voiture, maquillage pour enfants, danse country, jeux gonflables, parade et exposition d'autos antiques, la Bibitte mobile et spectacle de Sylvain Cossette.

Où: Saint-Prosper

Quand: 9h à 20h

Location d'embarcation nautique

MF Aventure sera présent pour louer : kayak récréatif, paddleboard, canot kayak de mer solo et double,

Où: Parc Veilleux, Saint-Georges

Quand: 9h à 19h

Activité au skateparc

Initiation et cours de skate et compétition amicale.Plusieurs prix de présence à gagner.

Où: Skateparc à l'espace Carpe Diem, Saint-Georges

Quand: 11h à 16h

Chansonnier et méchoui

Le chansonnier Éric Lemay sera avec nous pour nous jouer du bon rock!

Burger de méchoui (porc ou poulet) viande du kara Méchoui

Où: Le Petit Beauceron, Lac Poulin

Quand: À partir de 17h

30e anniversaire de l'autodrome Chaudière

Tous les résidents de Vallée-Jonction avec preuve pourront regarder les courses gratuitement.

Où: Autodrome Chaudière, Vallée-Jonction

Pique-nique à la Ferme Goulaise

Le Club Brown Swiss du Québec ainsi que la famille Goulet sont fier de vous inviter, samedi 30 juillet pour le pique-nique provincial Brown Swiss à la Ferme Goulaise inc. de Saint-Bernard, sous le thème "50 ans d'histoire avec les brunes". Réservation obligatoire.

Où: Ferme Goulaise inc. de Saint-Bernard

Quand: 10h à 16h

Vente-débarras au presbytère de Saint-Isidore

Plusieurs objets en vente.

Où: Presbytère de Saint-Isidore

Quand: 30-31 juillet, de 10 à 15h

Dimanche 31 juillet

Les 43e Festivées Western de Saint-Victor

Spectacles musicaux, rodéo professionnel, gala amateur avec les Geminix, messe western et grande parade dans les rues du village

Où: Saint-Victor

Quand: 9h à 22h30

Nashville en Beauce

Brunch organisé par les Chevaliers de Colomb, promenade en voiture à chevaux, danse country, maquillage et jeux gonflables, la Bibitte mobile et musique et danse avec Gab Beauséjour.

Où: Saint-Prosper

Quand: 8h à 21h

Vente-débarras au presbytère de Saint-Isidore

Plusieurs objets en vente.

Où: Presbytère de Saint-Isidore

Quand: 30-31 juillet, de 10 à 15h