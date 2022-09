Appropriez-vous l'espace Carpe Diem, dit le maire Claude Morin

Voir la galerie de photos

« Ce lieu de rassemblement est unique dans Chaudière-Appalaches. C'est votre terrain de jeu. Je vous demande de vous l'approprier et de profiter de toutes les activités qui y ont lieu. »

C'est le message qu'a lancé le maire de Saint-Georges, Claude Morin, au plus de 400 citoyennes et citoyens qui ont assisté hier soir à l'inauguration de l'espace Carpe Diem.

Bien que le bâtiment principal, avec la scène de spectacles extérieurs, ait été livré en novembre 2020, la Ville de Saint-Georges a volontairement retardé cette inauguration afin d'apprivoiser le potentiel des nouveaux aménagements pendant au moins une saison complète et apporter les ajustements nécessaires à son plein fonctionnement, a rappelé M. Morin.

D'ailleurs, au projet initial de 3,8 M $ se sont ajoutés sur le site un parc de planche à roulette ainsi qu'un anneau de patinage. L'ajout le plus récent a été celui de l'équipement de sonorisation pour la scène (le seul élément de tout le projet qui a obtenu une subvention gouvernementale), qui compte aussi un système complet d'éclairage et des écrans. Au total, la Ville de Saint-Georges a investi plus de 6 M$ dans l'espace Carpe Diem.

Après le mot du maire, une saynète historique a permis de rappeler que ce lieu, à l'intersection des rivières Famine et Chaudière et appelé Sartigan, était celui de rassemblement des Abénakis avant l'arrivée des Blancs.

La soirée s'est terminée avec un spectacle musical présenté par le Royal 22e Régiment.

Les célébrations entourant l'ouverture de cette place publique se poursuivent ce soir sur la grande scène avec la prestation du Blue Ridge Band, suivi du spectacle Le country de nos idoles avec Jolene and the Glamber, mettant en vedette Annie Blanchard et Maxime Landry. Le tout débute à 19 h.

Regardez la capsule vidéo de l'inauguration officielle.