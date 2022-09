Le Festifilm de Beauce ouvre ce soir à Saint-Séverin

Dès ce soir, Saint-Séverin est l’hôte du Festifilm de la Beauce jusqu’à dimanche. Une soixantaine de courts et longs métrages sont présentés dans six salles.

Anciennement connu sous le nom du Festival de films de Saint-Séverin, le Festifilm de la Beauce offre une riche programmation.

Voici ce qui se trouve à l’horaire d’aujourd’hui :

GRANGE LYSSA-KIM

19 h 30

Titane de Julia Ducournau

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans.

Volontiers qualifié de film d’horreur, Titane affiche en l’occurrence une filiation avec le genre plus floue que grave avant lui. Ce film-ci est davantage éclaté, mais, paradoxalement, plus maîtrisé. Le fait est que Titane transcende la notion de genre, et ce, dans tous les sens du terme.

GRANGE CHEZ VANN

Dans cette salle, dès 20 h, on y présente des films mis dans la catégorie « bloc drôle ».

Les films sont : Mimine de Simon Laganière, Grand frère de Rémi St-Michel, Jeep Boys de Alec Pronovost, Monsieur Cachemire de Iouri Philippe Paillé, [email protected] de Roger Gariépy et À quoi tu rêves Léon de Roger Gariépy.

SACRISTIE

19 h 30

Les derniers vilains de Thomas Rinfret

Les derniers vilains, c’est l’histoire fantastique et parfois loufoque des lutteurs de la famille Vachon telle que veut bien se la rappeler son unique survivant : Paul « The Butcher » Vachon. Les récits du vieil homme sont mis en parallèle avec son présent inusité, alors qu’à 80 ans, avec sa femme Dee, il vagabonde toujours de foires en festivals pour vendre les livres qu’il a écrits et faire revivre l’époque fabuleuse où lui et son grand frère « Mad Dog » étaient rois et maîtres de l’arène.

VACHALET

19 h

Julie (en 12 chapitres) Norvège sous-titré

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.