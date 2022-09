Saint-Martin organise une soirée sous le signe de l'humour ce vendredi

Le service des Loisirs de la municipalité de Saint-Martin, en collaboration avec la MRC de Beauce-Sartigan et Patrick Couture, organise une soirée humoristique dans le cadre de la « Virée culturelle en Beauce-Sartigan » ce vendredi 23 septembre.

L’activité aura lieu dès 20h30 à l’intérieur du Complexe Sportif Matra de Saint-Martin et sera animée par Patrick Couture, un humoriste beauceron.

Le spectacle présentera Cédric Bergeron, un humoriste, producteur et animateur avec un univers inattendu. De plus, il y aura Samuel Lemieux, originaire du Saguenay et grand gagnant de l’édition 2017 du Tremplin de Dégelis en humour.

En première partie, l’humour local sera à l'honneur avec François Provost et Gabriel Côté.