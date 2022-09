Quoi faire en Beauce cette fin de semaine?

Voici quelques suggestions d'activités sportives et culturelles qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 23 septembre

Activité d'échanges

Des activités interculturelles sont organisées ce vendredi à Saint-Odilon de Cranbourne. Il y aura des rencontres sportives, des cours de danse variés, des food truck et une partie de soccer interculturelle.

Où: à l'OTJ de Saint-Odilon de Cranbourne

Quand: de 10 h 30 à 18 h

Soirée d'humour à Saint-Martin

Une soirée humoristique dans le cadre de la « Virée culturelle en Beauce-Sartigan » avec les humoristes Cédric Bergeron et Samuel Lemieux. En première partie, l’humour local sera à l'honneur avec François Provost et Gabriel Côté.

Où: au Complexe Sportif Matra de Saint-Martin

Quand: dès 20 h 30

Beauce Brasse

Des exposants provenant de partout au Québec proposeront des produits alcoolisés, sans alcool et gourmands. Il y aura également des spectacles avec le Duo Coming Up, Starfish et un hommage aux Cowboys Fringants ainsi que de l'animation pour la famille, des artistes de cirque, etc.

Où: Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: de 16 h à 23 h

Match de hockey

Le match d'ouverture de la L​​​​​​igue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches aura lieu ce vendredi soir avec une mise au jeu protocolaire au début de la partie afin d’officialiser la tenue de cet événement qui accueillera entre 250 et 300 jeunes hockeyeurs.

Où: au Centre Caztel à Sainte-Marie, sur la patinoire Desjardins

Quand: dès 19 h 30

Samedi 24 septembre

Beauce Brasse

Des exposants provenant de partout au Québec proposeront des produits alcoolisés, sans alcool et gourmands. Il y aura également des spectacles avec Dj Olivrez Style, la chansonnière Karine Lauzon et le LBA Band ainsi que de l'animation pour la famille, des artistes de cirque, etc.

Où: Espace Carpe Diem à Saint-Georges

Quand: de 12 h à 23 h

Salon des passions au féminin

La première édition du salon des Passions au féminin de Sainte-Marie présentera plus d'une cinquantaine d'exposants en plus des boutiques participantes. L'entrée est gratuite.

Où: aux Galeries de la Chaudière, 1116 boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie

Quand: de 9 h à 17 h

Journée P chez Les Roy de la Pomme

Parrainage Jeunesse en collaboration avec Les Roy de la Pomme et le Regroupement québécois de parrainage civique organise la Journée P qui se veut une fête familiale sous le signe du plaisir et du partage. Au programme, autocueillette de pommes, jeux gonflables, animations musicales et soirée festive.

Où: Aux Roy de la Pomme, 1020, avenue Saint-Jean-de-la-Lande à Saint-Georges

Quand: de 11 h à 19 h

Course à pied à Saint-Éphrem

Sous le nom de « Saint-Éphrem en course », les coureurs ou marcheurs pourront parcourir 2 km, 5 km ou 10 km. L'objectif étant de promouvoir et de sensibiliser à l’importance de l’activité physique et de l’adoption de saine habitude de vie.

Où: au départ du Centre des loisirs de Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: de 9 h à 12 h

Vente « Bébé bazar »

Vente d'articles d'enfants usagé et neuf ainsi que kiosques d'exposants et d'artisans de toutes sortes.

Où: école Secondaire Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 9 h à 14 h

Séance de dédicaces de Martine Côté

La Librairie Sélect reçoit l’autrice Martine Côté qui présentera son tout nouveau roman policier Le croquemitaine, le premier tome de sa série Pernicieux.

Où: Librairie Sélect à Saint-Georges

Quand: de 11 h à 14 h

Corvée sur le sentier pédestre

Corvée de nettoyage sur les sentiers du Mont-Orignal. Apportez vos débroussailleuses et scies à chaîne.

Il faudra également des bras pour nettoyer la piste (pas d’outils, juste des bras). Les équipes seront formées à 8h30 au bas de la montagne.

Où: Mont-Orignal à Lac-Etchemin

Quand: dès 8 h 30

Match des Condors hockey

L'équipe de hockey Condors du Cégep Beauce-Appalaches affrontera le Phoenix de Montréal.

Où: au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Ateliers interactifs

Des ateliers interactifs sont prévus pour petits et grands: écriture, danse, tissage et tricot. La Société historique présentera également des photos.

Où: à l'Hôtel de ville de Saint-Benoît-Labre

Quand: de 9 h 30 à 16 h

Animation à Saint-Martin

Animation sur les Vikings et les créatures fantastiques à Saint-Martin.

Où: à la bibliothèque de Saint-Martin

Quand: de 10 h à 11 h

5 à 7 culturel

Un 5 à 7 culturel organisé à Saint-Simon-les-Mines présentera des chansonniers, une exposition d'oeuvres, des ateliers et des food trucks.

Où: au Gazebo et à l'édifice municipal de Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 16 h à 20 h

Dimanche 25 septembre

Salon des passions au féminin

La première édition du salon des Passions au féminin de Sainte-Marie présentera plus d'une cinquantaine d'exposants en plus des boutiques participantes. L'entrée est gratuite.

Où: aux Galeries de la Chaudière, 1116 boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie

Quand: de 10 h à 16 h

Café du maire

Le café du maire de Saint-Georges, Claude Morin, est ouvert à tous.

Où: Caserne incendie de Saint-Georges

Quand: de 10 h à 12 h

Animations à Saint-Simon-les-Mines

Plusieurs activités seront présentées ce dimanche à Saint-Simon-les-Mines dans le cadre de la virée culturelle de Beauce-Sartigan. Il y aura un concert d'accordéon et harmonica avec Julie Mathieu de 11 h à 12 h, une démonstration artistique avec Dany Royer (sculpteur) et Patrick Maranda (caricaturiste) ainsi qu'une visite guidée des lieux.

Où: Église Saint-Paul de Cumberland Mills à Saint-Simon-les-Mines

Quand: de 11 h à 16 h