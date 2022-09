Dévoilement d'une œuvre monumentale au Domaine Taschereau

C'est hier matin que la Corporation du domaine du Seigneur Taschereau a procédé au dévoilement de l’œuvre monumentale Rencontre des premiers peuples en Beauce, du sculpteur Bernard Labbé, à l’Éco-refuge Desjardins du Domaine Taschereau-Parc nature de Sainte-Marie-de-Beauce.

Ce projet a été conçu et réalisé afin de rendre hommage aux Abénaquis qui habitaient ici, depuis des siècles et même des millénaires, a rappelé Jean Cliche, président du parc, lors de la cérémonie de dévoilement. « Cette œuvre, nous rappelle que les Abénaquis ont accueilli les Français, nos aïeux avec générosité et affabilité et que les liens d’amitié unissant les Abénaquis aux Français ne se sont jamais démentis en plus de quatre siècles d’histoire commune », a dit M. Cliche.

Concernant le sculpteur Bernard Labbé, originaire de Sainte-Marie, il a su mettre en scène la rencontre du peuple Abénaquis avec les Européens dans une œuvre composée de hauts reliefs en superposition réalisé en cèdre blanc de l’Est. Le sculpteur, diplômé de l’École de Jean-J. Bourgeault, dirigé à l’époque par Pierre Bourgeault de Saint-Jean-Port-Joli, a participé à plusieurs symposiums et festivals de sculpture et compte à son actif plus de 50 ans de métier ainsi que de nombreuses œuvres.

Lors de cet événement, le maire de la Ville de Sainte-Marie, Gaétan Vachon, a souligné l’importance du Domaine Taschereau-Parc nature, dans le développement touristique et culturel de la MRC de la Nouvelle-Beauce et de toute la région.

L'événement s’est terminé par une cérémonie de purification initiée par Renée Summerwolf Nadeau, résidente de Sainte-Marie et métisse d’origine Abénaquise, ainsi que d’une prestation musicale d’un groupe associé à l’événement.

Les visiteurs peuvent maintenant admirer cette œuvre, qui prend place à l’Éco-refuge Desjardins, en accédant par la passerelle Placide-Poulin ou le sentier Allée du Cardinal du Domaine Taschereau-Parc nature.