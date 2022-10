Quoi faire en Beauce du 21 au 23 octobre?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 21 octobre

La nuit des sans-abri

Pour une 15e année, l'organisme Au Bercail et le Travail de rue de Beauce-Sartigan, prendront le temps de se réunir pendant une soirée, afin de démontrer leur solidarité envers toute personne vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance.

Où: Cour arrière du Bercail, Saint-Georges

Quand: dès 18 h

Le Manoir hanté du moulin

Avec plus de 40 personnages effrayants prêts à vous faire peur et vous faire sursauter de frayeur ,seulement les plus braves oseront s’y aventurer. D’une durée de 40 minutes, vous sillonnez plusieurs décors extérieurs comme intérieurs. Sur réservation.

Où: 25 Rue Du Moulin, Saint-Jules

Quand: de 19 h à 22 h

Voisins solidaires

Tous les vendredis sont proposés aux gens des activités récréatives dans le but de rencontrer et de socialiser.

Où: Centre municipal de Saint-Alfred

Quand: 13 h 30

L'heure du conte

La thématique sera l'halloween. Si votre enfant a entre 3 et 8 ans, cet événement devrait l'intéresser. Suite à l'histoire, un petit bricolage est prévu.

Où: Bibliothèque La Bouquine Sainte-Marguerite

Quand: 18 h 45

Parcours hanté à Saint-Benjamin

Où: Derrière le terrain de baseball, dans la Rue du lac.

Quand: De 19 h à 22 h

Samedi 22 octobre

Activité de prévention avec le Service de sécurité incendie de Saint-Bernard

Les pompiers ont préparé un parcours pour les enfants, une formation sur l'utilisation de l'extincteur, une présentation du service de premiers répondants médicaux et des cahiers d'activités seront remis aux enfants.

Où: Stationnement du centre municipal de Saint-Bernard

Quand: de 9 h à 12 h

Soirée latina-country

Une soirée culturelle de danse latina/country animée par Country dance SR ainsi que le Parceros Band. Un concours de danse latine en couple est ouvert.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins, Saint-Prosper

Quand: dès 19 h 30

Dernier match à domicile des Condors football

Nos champions D3 provinciaux du Bol d’Or jusqu’ici invaincus joueront leur dernier match à domicile contre les Gaillards du Cégep de Jonquière.

Où: Terrain de football du Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand: dès 19 h 45

Le Manoir hanté du moulin

Avec plus de 40 personnages effrayants prêts à vous faire peur et vous faire sursauter de frayeur ,seulement les plus braves oseront s’y aventurer. D’une durée de 40 minutes, vous sillonnez plusieurs décors extérieurs comme intérieurs. Sur réservation.

Où: 25 Rue Du Moulin, Saint-Jules

Quand: de 19 h à 22 h

Les Cuisines collectives

Un moment qui rassemble entre 6 et 8 personnes ainsi qu'un animateur qui montrera de nouvelles recettes tout en rencontrant de nouvelles personnes. Réservation obligatoire.

Où: 390-A rue Principale, Saint-Jules

Quand: de 9 h à 12 h

Atelier d'écriture créatifs

Un atelier d'écriture pour les 10 à 14 ans animé par Fanny Britt. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque Luc-Lacoursière, Saint-Victor

Quand: de 13 h à 15 h

Le monstre de l'Halloween

Une activité pour les 3 à 9 ans à la bibliothèque sous le thème de l'Halloween.

Où: Bibliothèque Liratout, Saint-Bernard

Quand: de 10 h à 11 h

Marché d'automne

Organisé par le Cercle des Fermières de Saint-Bernard , c'est l'occasion de découvrir des artisans qui proposent de bons produits faits à la main.

Où: Centre municipal, Saint-Bernard

Quand: de 10 h à 16 h

Activités libres au gymnase

Les enfants de 0 à 5 ans pourront venir dépenser leur énergie.

Où: Centre multifonctionnel, Saint-Isidore

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Atelier de fabrication de jouets de bois

L'atelier est destiné aux enfants de 6 à 12 ans et l'inscription en ligne est obligatoire.

Où: Centre multifonctionnel, Saint-Isidore

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Bricolage à la bibliothèque

Dans le cadre d'Octobre, mois de l’oie, les petits auront la chance de réaliser un bricolage. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque de Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: dès 10 h 30

Atelier d'art avec l'artiste peintre Ghislaine Riendeau

Venez créer votre oeuvre accompagné par l'artiste peintre. Inscription obligatoire.

Où: Bibliothèque Édith-Poiré, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: à 13 h

Dimanche 23 octobre

Atelier de décoration de citrouilles

Inscrivez-vous à cette activité avec vos enfants de 3 ans et plus. Les places sont limitées et c'est gratuit.

Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon, Beauceville

Quand: à 10 h

Place à fun

Profitez d'un espace familial où vous pouvez vous amuser librement. Une variété de matériel et d'équipement sont à votre disposition pour bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 9h30 à 11h

Hallow-gâteau

Créez des jolis cupcakes épeurants et succulents pour l'Halloween. Pour les enfants de 5 à 13 ans, accompagnés d'un adulte. Inscription obligatoire.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: dès 10 h

Monstre effroyable

Créez votre propre version de Joly le fantôme à l'aide de pâte fimo. Pour les enfants de 5 à 12 ans, accompagnés d'un adulte. Inscription obligatoire.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: dès 13 h

Danse aréna Saint-Gédéon

Atelier de danse pour les 3 à 13 ans, animé par Valérie Quirion.

Où: Salle de réception de l'aréna, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 9 h à 9 h 30 pour les 3-6 ans et de 9 h 30 à 10 h 15 pour les 7-13 ans

La Sorcière enchantée

Un spectacle d'Halloween pour les enfants de 4 à 10 ans.

Où: Centre communautaire de Notre-Dame-des-Pins

Quand: à 10 h 30

Marché d'automne

Organisé par le Cercle des Fermières de Saint-Bernard , c'est l'occasion de découvrir des artisans qui proposent de bons produits faits à la main.

Où: Centre municipal, Saint-Bernard

Quand: de 10 h à 15 h