Sans toit, ni choix: participez à «La nuit des sans-abri»

Cette année, le thème de La nuit des sans-abri, qui aura lieu le 21 octobre prochain dès 18 h, est « Sans toit, ni choix! ».

Un thème qui prend tout son sens en cette période où choisir un logis adéquat est un défi en raison de la pénurie de logements.

Pour une 15e année, l'organisme Au Bercail et le Travail de rue de Beauce-Sartigan, prendront le temps de se réunir pendant une soirée, afin de démontrer leur solidarité envers toute personne vivant ou ayant vécu en situation d’itinérance.

Ainsi, les intéressés sont attendus dans la cour arrière du Bercail, le 21 octobre, à 18 h.

Le retour de la formule originale en présence du Bercail représente aussi le retour de certains classiques que sont « Luc et MarieJo », le café, la soupe, les collations et bien sûr les braseros allumés toute la soirée. Une petite épinglette couverture sera offerte aux participants, ce qui leur permettra de démontrer leur solidarité après la soirée. Leur prénom sera aussi inscrit sur l'œuvre collective de l'organisme, qui sera préparée et présentée après l’événement.

« C’est le temps de se sensibiliser, d’être tolérant et ouvert face à toute personne qui peut vivre une période difficile. Tous méritent un toit, un endroit où ils peuvent se sentir bien et en sécurité. La nuit des sans-abri se déroule chaque année, le 3e vendredi du mois d’octobre dans plus de 20 municipalités du Québec. C’est la 33e édition pour l’événement cette année », a précisé l'organisation, par voie de communiqué de presse.