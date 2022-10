Soirée latina-country ce samedi à Saint-Prosper

C’est le groupe Between Us qui présentera, le 19 novembre prochain, un spectacle à la Salle l’IncomParé de Saint-Joseph-de-Beauce, au profit de la Fondation Marguerite-Jacques. Le groupe, formé de Véronique Lambert, Keven Lambert, David Lapierre, Rémi Lebel et Samuel Pomerleau, offrira un répertoire très varié de chansons populaires des années ...