Des activités pour célébrer l'Halloween en Beauce!

La majorité des municipalités beauceronnes profiteront de la fin de semaine précédant l’Halloween pour offrir plusieurs activités sur ce thème.

Samedi 29 octobre

Conte imagé

L'activité sera sous le thème de l'Halloween. Nous vous invitons à déguiser vos petits monstres et venir vous amuser avec France-Anne en bricolant. Petite surprise pour tous ceux qui seront costumés.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Théophile

Quand: à 10 h 30

Parcours d'Halloween

Viens nous aider à démêler le brouhaha qu'il y a eu dans notre sentier et remettre les lettres au bon endroit! Apporte ta lampe de poche pour t'aider , décors rigolos et présence d' Éducazoo. Déguise-toi pour l'occasion!

Où: Parc des Sept-Chutes, Saint-Georges

Quand: de 18 h à 21 h

Rallye costumé

Le départ se fait au bâtiment de soccer. Activité pour toute la famille.

Où: Sentiers du parc des Berges, Saint-Côme-Linière

Quand: de 13 h à 16 h

Le Manoir hanté du moulin

Avec plus de 40 personnages effrayants prêts à vous faire peur et vous faire sursauter de frayeur ,seulement les plus braves oseront s’y aventurer. D’une durée de 40 minutes, vous sillonnez plusieurs décors extérieurs comme intérieurs. Sur réservation.

Où: 25 Rue Du Moulin, Saint-Jules

Quand: de 19 h à 22 h

Forêt hantée

Monstres, squelettes, fantômes et sorcières sont de retour dans la forêt hantée. Remise de bonbons aux enfants.

Où: Départ dans le rang 7, Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: de 18 h 30 à 21 h 30

Saint-Philibière

Souper et dégustation de bières, gin et mousseux. Musique avec Mathieu Roy.

Où: 376 rue Principale, Saint-Philibert

Quand: dès 17 h 30

Fête de l'Halloween

Lecture d'un conte animé, parcours sucré, parade de costumes pour enfant et concours de décoration de citrouilles.

Où: Parc municipal de Saint-Frédéric

Quand: dès 13 h

Atelier de fabrication de savon thématique Halloween

Atelier offert par Florabulle. Inscription obligatoire.

Où: salle de conférence au Centre multifonctionnel Gédé-Drouin, Vallée-Jonction

Quand: à 9 h

Célébration Halloween à Saint-Bernard

Chasse aux sorcières, rallye du vampire, concours de déguisements - 14h30 et surprises & bonbons !

Où: Centre municipal de Saint-Bernard

Quand: de 13 h à 16 h

Soirée costumée bénéfice

Une soirée au profit du centre municipal de Saint-Isidore. Soirée dansante avec costume.

Où: Centre multifonctionnel, Saint-Isidore

Quand: de 13 h à 16 h

Heure du conte

La lecture d’un conte et la confection d’un bricolage attendent les enfants de 3 à 5 ans. Ils sont invités à venir déguisé.

Où: Bibliothèque de Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: dès 10 h 30

Atelier de décoration de citrouilles

Réservez votre place pour décorer une citrouille en famille.

Où: Centre municipal de Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: dès 10 h

Activités à Saint-Benjamin

Visite d'une grange hantée, au 329, 14e rang Ouest, de 14 h à 21 h. Le tout sera suivi d'une fête qui aura lieu à l’édifice municipal à partir de 20 h 30. Trois prix de 100$ seront offerts pour les costumes les plus originaux.

Où: Grange hanté au 329, 14e rang Ouest et Soirée au Centre municipal de Saint-Benjamin

Quand: Grange: de 14 h à 21 h - Soirée: à partir de 20 h 30

Dimanche 30 octobre

Heure du conte spéciale Halloween

Une activité de lecture et de bricolage pour les enfants de 5 à 10 ans accompagnés d'un adulte. Places limitées. Inscription obligatoire.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 10 h 30 à 13 h 30

Halloween sur glace

Sort ton plus beau costumes d'Halloween et vient patiner. Dj, animation et lumières.

Où: Centre des Loisirs, Saint-Éphrem-de-Beauce

Quand: de 11 h à 13 h

Rallye des citrouilles

Vêtus de vos plus beaux déguisements, récoltez des bonbons en passant à nos 7 stations tout en suivant le trajet!

Où: Dans les rues de Saints-Anges

Quand: de 13 h à 16 h

Chasse au trésor Halloweenesque

Viens participer à la chasse au trésor avec tes amis et ta famille pour aider la sorcière Tambourine à chasser les esprits maléfiques!

Où: Bibliothèque Mélanie-Jacques, Frampton

Quand: de 10 h à 16 h