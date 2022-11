Prix d’excellence des arts et de la culture: deux Beauceronnes sont finalistes

Deux Beauceronnes sont parmi les finalistes du territoire de Chaudière-Appalaches, en vue des 36e Prix d’excellence des arts et de la culture, qui seront décernés lors d'une cérémonie le 28 novembre.

Il s'agit d'abord de Nady Larchet, une artiste multidisciplinaire, notamment en art sonore et électronique et résidente de Saint-Clothilde-de-Beauce, qui est en nomination pour le prix Artiste de l’année, remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Mme Larchet est aussi directrice de l'organisme Artistes et Artisans de Beauce.

Pour sa part, la présidente de Créativa Productions et directrice générale du Solstice Festival, Pamela Doyon, est finaliste dans la catégorie Relève professionnelle en Chaudière-Appalaches. Cette distinction est attribuée par Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Mme Doyon habite Saint-Georges.

Lors de la soirée du 28 novembre, ce sont 13 prix, assortis de bourses totalisant 46 500 $, qui seront octroyés à des artistes professionnels, à des organismes et à des travailleuses et des travailleurs culturels. Ces distinctions visent à reconnaître l’excellence de leur travail et leur contribution exceptionnelle à l'essor culturel des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.