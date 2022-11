La boîte aux lettres du père Noël de Saint-Côme-Linière de retour?

Pour une troisième année, la famille Doyon, de Saint-Côme-Linière semble avoir le désir d’installer à nouveau leur boîte aux lettres destinées au père Noël.

C’est ce que laisse supposer une publication intrigante sur leur page Facebook qui a été publiée vendredi : « Annonce importante ! À partager en grand nombre ! Les lutins ne pouvant pas garder le secret pour eux plus longtemps, ceux-ci ont entendu dire que la boîte aux lettres du père Noël serait de retour pour une 3e année ... Disent-ils vrai ? Soyez à l’affut, ils auront peut-être de belles choses à vous dévoiler. »

Rappelons que Jonathan Doyon et Kim Boulanger et leur petite famille ont par le passé décoré abondamment leur résidence en plus d’offrir la possibilité aux enfants de déposer leur lettre qui se rendra directement au père Noël. Chacun a reçu une réponse des lutins.

Ce travail de longue haleine a permis de rendre plus de 300 enfants heureux pour cette belle période des fêtes.

Si la boîte revient sur la 23e rue à Saint-Côme-Linière, irez-vous déposer une lettre ?