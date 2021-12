La boîte aux lettres du Père Noël est de retour à Saint-Côme-Linière

Voir la galerie de photos

À Saint-Côme-Linière, une maison se détache parmi toutes celles qui sont décorées aux couleurs de Noël sur la 13e rue. Cette maison c’est celle de la famille Doyon, au numéro 1 458.

Cette résidence brille de mille feux grâce à toutes les installations qui s’y trouvent. Il y a notamment une enveloppe lumineuse, deux lutins avec un trou au niveau du visage pour s’y prendre en photo, un Père Noël sur un traîneau tiré par un orignal et surtout, un petit sentier éclairé qui mène directement à la boîte aux lettres du Père Noël.

En effet, pour une deuxième année consécutive, Jonathan Doyon et Kim Boulanger ont réinstallé cette boîte permettant aux enfants du coin de poster leur lettre au Père Noël. Les lutins de la maison se chargeront de répondre à chacun d’eux. Installée depuis le 25 novembre, un mois pile avant Noël, la boîte a déjà accueilli une centaine de lettres.

Cette année, Kim a créé une page Facebook qui s’appelle La boîte aux lettres du Père Noël afin de pouvoir partager des informations avec les intéressés. Grâce à plusieurs commanditaires, un concours de photos a été lancé avec les lutins sur le terrain, Brindille et Pastille, puis il y aura des lots à gagner.

Notons que chaque personne qui poste une lettre peut repartir avec un sucre d’orge.

Une passion familiale

Les décorations de Noël sont une institution pour cette jeune famille avec trois enfants. Depuis qu’ils ont acheté la maison il y a sept ans, le père passe beaucoup de temps et d’énergie à préparer ses installations.

« La première année, on n’en mettait pas beaucoup, on venait d’acheter la maison. Mais là avec les années on en accumule toujours. Et puis il faut les réparer, au début on rachetait des lumières quand elles brisaient, mais on n’est pas millionnaire, on ne peut pas acheter des lumières sans arrêt alors il faut apprendre à les entretenir », a-t-il confié à EnBeauce.com lors d’une visite sur place.

Sa conjointe ajoute à cela que c’est pour lui une activité annuelle. « Il en parle toute l’année “Oh on pourrait faire ça” et puis il se fait des dessins. Il regarde des décorations de Noël quasiment à l’année longue sur internet. »

Depuis cet été, Jonathan et Kim ont travaillé sur la fabrication de structure en bois. Étant donné que monsieur est dans le milieu de la construction, il est à l’aise avec les outils et les matériaux. Ensemble ils ont notamment construit les arches de l’allée, les lutins et une cheminée.

« Il faut essayer de trouver des idées tout le temps. Des fois je rêve de ça la nuit », d’ajouter Jonathan. Il n’y a pas de doute, la magie de Noël est bien présente dans ce foyer beauceron.

De leur côté, les enfants s’amusent à changer les couleurs des guirlandes grâce à une télécommande et ils aiment regarder les gens qui viennent poster des lettres. Le plus grand a aussi aidé à installer des lumières et la cheminée qui se trouve sur le toit.

Pour l’année prochaine, Jonathan aimerait fabriquer un décompte du nombre de jours avant Noël et trouver une crèche en plastique.