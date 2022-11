Galerie 1: la Beauce enneigée

Le traditionnel Grand Marché de Noël à Saint-Georges est de retour pour deux fins de semaine avec trente exposants et de l’animation dans le stationnement du Grand Marché Beauce-Sartigan. Ainsi les visiteurs pourront venir les 3, 4, 10 et 11 décembre de 10 h à 16 h découvrir les produits et créations des exposants de l’agroalimentaire et de ...