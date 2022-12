Début des expositions hivernales au Centre culturel Marie-Fitzbach

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges lance les nouvelles expositions, présentées au centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach, du 1er décembre 2022 au 12 février 2023, sous le vocable Hétéroclite.

Voici quels sont les exhibits programmés:

Noël dans le monde | Une présentation de Ville de Saint-Georges

Salle Louis-Jobin — En place jusqu’au 8 janvier 2023

Noël est célébré presque partout dans le monde. Pourtant, chaque pays a ses coutumes et traditions, parfois drôles, parfois inspirantes, parfois très étranges… Entrez dans cette magie et ouvrez vos horizons sur le monde!

Les mille visages de la Nativité | Collection Hélène Paquet et Martial Drouin Chapelle — En place jusqu’au 15 janvier 2023

L’invitation est lancée à venir découvrir les différents visages de la Nativité de par le monde! Quel visage a-t-il pour vous en cette belle période de Noël?

La revanche des paparmanes | Magali Thibault Gobeil — Saint-Lambert

Salle des Découvertes

La revanche des paparmanes est une incursion dans l’univers psychédélique et enchanté de Magali Thibault Gobeil. Bijoux d’art et sculptures s’amalgament dans un esprit réjouissant et éclaté.

Portraits de femme(s) | Julie Morin — Saint-Georges

Salle des Artistes

Cette exposition regroupe les œuvres d’un projet d’études de deuxième cycle en art, volet recherche-création. Ce corpus d’œuvres est issu de l’intérêt porté envers l’histoire des femmes à travers une production artistique centrée sur les techniques mixtes : dessin, collage, installation, photo et vidéo.

Hétéroclite | Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

La notion d’hétéroclite au sein d’un collectif laisse sans aucun doute place à une grande liberté créative pour des artistes. Sans souci de s’en tenir à une parfaite cohésion entre chacun des membres, le collectif AAB s’éclate et vous présente une série d’œuvres uniques et très propres à chacune des individualités qui composent cette exposition.

Notez que celle-ci sera officiellement lancée le jeudi 1er décembre, à 18 h 30, en présence des artistes.

Espace Matière | Denis Bordeleau — Québec

Salle des Créateurs

« Les musées préservent notre passé; le recyclage préserve notre avenir. » Theodor W. Adorno, 1903-1969 Quelquefois, des idées donnent matière à réflexion. Dans ce projet, des matériaux donnent matière à création. Des formes, des teintes et des textures naissent des œuvres. De la juxtaposition de celles-ci émergent des espaces à découvrir.

Édouard Lacroix – Sa vie en peinture | Collection Alexandre Lacroix

Galerie niveau 4

Les œuvres du peintre Hugues Nolet-Voyer ravivent le souvenir d’un beauceron d’exception inspirant de nombreux entrepreneurs canadiens-français à suivre son exemple, tant pour sa contribution dans le développement des industries que pour son engagement en politique.

Centre d’art et d’exposition: heures d'ouverture

Le centre d’art et d’exposition sera désormais ouvert selon les mêmes heures d’ouverture que la bibliothèque, soit du lundi au vendredi de 10 h à 18 h ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.