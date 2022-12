Une artiste peintre de Sainte-Marie reçoit deux prestigieux prix

L’artiste peinte de Sainte-Marie, Marylène Faucher a reçu deux prix lors de deux expositions organisées par la Portrait Society of Canada.

Sa première œuvre faite à la pastel sec est le portrait de sa petite-fille Léa-Rose a reçu un certificat de réussite au « 2022 Concours de Portrait Canadien ». Il s’agit d’un concours adressé aux artistes portraitistes professionnels canadiens. Le jury est composé de juges internationaux.

Elle a également reçu en octobre un Certificat d’excellence pour son œuvre « 2022 — Autoportrait -digital », à l’exposition et au concours international « 2022 digital portrait competition, D-PORTRAIT 2022 »

Au fil des années, lors de différents concours et expositions organisés par cette association, une quinzaine de ses portraits ont déjà été finalistes. Les deux plus importants sont pour elle : bien sûr, le certificat d’excellence qu’elle vient de recevoir ainsi que celui de décembre 2008, elle était finaliste au Portrait Art Festival, « The miracle of the portrait », une exposition s’était tenue au Toronto au Center for the art.