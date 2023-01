Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 7 janvier Collecte de bouteilles et canettes vides Collecte au profit du club Lions de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin. Où: les membres passeront aux ...