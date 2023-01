Quoi faire en Beauce du 20 au 22 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 20 janvier

Tournoi provincial Midget/Juvénile de Saint-Joseph

À chaque années, le Tournoi Provincial Midget/Juvénile de Saint-Joseph est fier d'accueillir plusieurs équipes Midget A, Midget B et Midget BB.

Où: Aréna Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: du 20 au 22 janvier

Soirée cinéma

Écoutez en famille le film Lyle, le crocodile en pyjama et avec vos doudous.

Où: Salle municipale de Saint-René

Quand: à 19 h

Disco sur glace

Soyez prêts à enfiler vos patins et vous amuser dans une ambiance festive. Deux amuseurs publiques seront sur place pour vous divertir, en plus d'une animation musicale avec DJ Seb

Où: Parc Alexis-Blanchet, Saint-Lambert-de-Lauzon

Quand: de 18 h à 22 h

Soirée de danse casino

Une belle soirée Country ! C'est 12 $ par personne. Un professeur va donner un cours de danse de partenaire ensuite soirée de danse.

Où: Club de golf de Beauceville

Quand: dès 19 h

Samedi 21 janvier

Journée de la famille de Saint-Prosper

De nombreuses activités sportives et culturelles attendent toute la famille pour profiter des joies de l'hiver.

Où: Parc de la famille, Saint-Prosper

Quand: de 13 h à 16 h

Match des Condors hockey

Ils affronteront l’Everest de la Côte-du-Sud, 7e au classement de la LHJAAQ.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: dès 19 h 30

Réouverture du resto Chez Méo

Disco sur glace, musique, ambiance, chocolat chaud pour enfants, boissons pour adulte, burger et nourritures sur place et feu de camp.

Où: Resto Chez Méo, Saint-Séverin

Quand: de 11 h à 21 h

Rencontre avec des soldats de Valcartier

Venez faire la rencontre du1er Bataillon, Royal 22e Régiment et 5e Régiment d’artillerie légère du Canada et du 2e Bataillon, Royal 22e Régiment et 5e Régiment du génie de combat.

Où: Caserne Paul-Mathieu, Le Régiment de la Chaudière, Beauceville et Aréna du Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 15 janvier

Tournoi provincial Midget/Juvénile de Saint-Joseph

À chaque années, le Tournoi Provincial Midget/Juvénile de Saint-Joseph est fier d'accueillir plusieurs équipes Midget A, Midget B et Midget BB.

Où: Aréna Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: du 20 au 22 janvier

Tournoi Gilles Busque

2$/ entrée pour 12 ans et +, Service de restauration, Service de bar, Sentiers de raquettes (piste cyclable), Glissades (près de l'école), Ski de fond (à confirmer), Fatbike, Trottinettes des neiges, Raquettes avec ou sans bâtons de marche, Ski de fond et Soucoupes pour glissade.

Où: OTJ de Saint-Benoît-Labre

Quand: de 9 h à 20 h 30

Activités libres au gymnase pour les 0-5 ans

Aucune inscription!

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Atelier : Dragon du monde!

Activité pour les 6-12 ans. Inscription en ligne obligatoire.

Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore

Quand: de 9 h 30 à 11 h

Dimanche 22 janvier

Tournoi provincial Midget/Juvénile de Saint-Joseph

À chaque années, le Tournoi Provincial Midget/Juvénile de Saint-Joseph est fier d'accueillir plusieurs équipes Midget A, Midget B et Midget BB.

Où: Aréna Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: du 20 au 22 janvier

Parc aquatique

Bain libre avec le parcours gonflable.

Où: piscine municipale de Saint-Évariste

Quand: de 13 h à 16 h

Bingo Saint-Gédéon

Bingo pour les 18 ans et plus.

Où: Salle en haut de l'aréna de Saint-Gédéon-de-Beauce

Quand: à 13 h30

Soupe-dessert

Venez manger de la soupe et du dessert!

Où: Salle Familia, Église de Tring-Jonction

Quand: de 10 h à 13 h