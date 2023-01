Les Condors hockey seront à Sainte-Marie ce samedi

Exceptionnellement, les Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches disputeront leur prochain match au centre Caztel de Sainte-Marie ce samedi 21 janvier à 19 h 30. Ils affronteront l’Everest de la Côte-du-Sud, 7e au classement de la LHJAAQ.

La formation Condors occupe présentement la 4e place du classement général. « Nous sommes très contents de la progression de l’équipe cette année, nous cherchons à créer un groupe uni où tout le monde est important et engagé dans les succès de notre formation. La partie du 21 janvier à Sainte-Marie sera un gros défi et l’émotion sera au rendez-vous, car nous jouons contre notre rivalité naturelle, Montmagny », mentionne Jonathan Ferland, entraîneur-chef.

Plusieurs joueurs sont à surveiller cette saison, dont Charles-Étienne Hébert qui cumule à ce jour 50 buts en 74 parties disputées dans l’uniforme des Condors, Alexandre Lamarre et William Lepage qui connaissent d’excellentes séquences. Sans oublier William Gagné, étudiant du Campus de Sainte-Marie en Techniques de comptabilité et de gestion cheminement bilingue, qui a remporté le trophée du meilleur gardien lors de la dernière saison et remporté ses 8 derniers départs.

Partisans et amateurs de hockey sont invités à venir encourager l’équipe beauceronne en portant les couleurs des Condors et en apportant des objets bruyants. En vente au coût de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte, les billets sont disponibles à la billetterie du centre Caztel le soir du match ou en ligne en cliquant ICI.