Tapis Venture à l'honneur au Café historique

L’entreprise Tapis Venture qui est la plus vieille entreprise de Saint-Georges sera le sujet du prochain Café historique qui se tient le vendredi 3 février.

Bien qu’aujourd’hui, elle soit connue sous ce nom, elle a été créée il y a près de cent ans sous l’appellation « Woolen Mills ».

Afin d’en apprendre plus sur son historique, la conférence sera animée par Pier Dutil qui accueille Jean et Alexandre Lacroix anciens dirigeants de l’entreprise et Richard Duval qui est le président actuel.

Ce 35e Café historique a lieu dans la salle Denise-Rodrigue du centre culturel Marie-Fitzbach à compter de 9 h 30. Le public pourra y assister gratuitement en salle ou visionner le tout en direct sur le site Facebook de NousTV (canal 9, HD 555 ou Épico100).