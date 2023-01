Quoi faire en Beauce du 27 au 29 janvier?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 27 janvier

Disco patins

Une soirée de patin sous la musique et les lumières.

Où: Complexe sportif de Saint-Martin

Quand: de 18 h à 21 h

Soirée d'humour de la relève

Que vous l'ayez manqué ou adoré l'an passé, William Paquet et ses invités est un événement à ne pas manquer!

Où: Centre multi, Saint-Honoré-de-Shenley

Quand: à 18 h 30

Collecte de sang

Une collecte organisée par les bénévoles de Tring-Jonction et le comité de Tring en Fête.

Où: Église la Sainte-Famille, Tring-Jonction

Quand: sur rendez-vous

Karaoké au chalet

Venez commencer l'année avec nous avec une soirée Karaoké au chalet des loisirs. 18 ans + (PARCE QU’Y A DE LA BOISSON!!!) 2 pour 1 sur la bière de 18h à 20h

Où: 147 rue Principale, Sainte-Hénédine

Quand: dès 18 h

Samedi 28 janvier

Exposition « Comprendre l’Islam »

Les habitants auront l'occasion de poser des questions sur l'islam directement aux musulmans.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: de 10 h à 17 h

« Ça marche Doc! »

Dans le cadre du projet Ça marche Doc!, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la laiterie Royala invitent toute la population à une marche.

Où: Halte de service Desjardins, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 10 h

Soirée de la raquette

Le trajet est de 2,5 km, apportez votre lampe frontale! Prêt de raquettes sur présentation de la carte Loisirs, feu et collation.

Où: Parc des Sept-Chutes, Saint-Georges

Quand: de 18 h à 21 h

Match des Bulldogs de Beauce-Centre

Ce sera une chaude lutte entre les deux équipes qui voudront sécuriser leur place en séries éliminatoires.

Où: Centre Frameco, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 19 h

Collecte de canettes du club Axel

Collecte au profit du club Axel.

Où: Centre Frameco, section du garage de la Zamboni, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: de 9 h 30 à midi

Soirée country

Soirée de danse et service de bar sur place. Les profits vont au Festi-Fun.

Où: Salle municipale de Saint-Martin

Quand: dès 19 h

Prêt de raquettes à Saint-René

Venez essayer de courir en raquette dans le parc, ou empruntez-les pour une sortie en famille !

Où: Parc du centre sportif de Saint-René

Quand: de 13 h à 16 h

Soirée reconnaissance

DJ/VJ/Karaoké Le Monk sur place. Soirée pour reconnaître les bénévoles. Ouvert à tous !

Où: Salle Poirier, Hôtel de ville de Saint-Frédéric

Quand: dès 18 h

Atelier de tricot pour débutant

Vous aimeriez apprendre les bases du tricot? Faites votre inscription pour cet atelier qui vous est offert GRATUITEMENT.

Où: Bibliothèque Liratout, Saint-Bernard

Quand: de 10 h à midi

Dimanche 29 janvier

Journée de l’alphabétisation familiale

Divertissant et interactif, Jack Sparrow invitera des moussaillons à monter sur scène pour réaliser avec lui différents numéros de magie, d'acrobaties et d'humour.

Où: Bibliothèque de Saint-Georges

Quand: 10 h 30 et 13 h 30

Vernissage exposition de Catherine Bédard

Les gens pourront découvrir près 80 oeuvres à l'encre.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: de 13 h à 16 h

Match des Bulldogs de Beauce-Centre

Les Dogs accueilleront le Lévis Honda pour un rare match un dimanche après-midi.

Où: Centre Frameco, Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: à 13 h 30

Spectacle canin

Alexandra Côté de Thetford et son chien offriront une démonstration en plus d'une discussion sur leur parcours.

Où: Auditorium de la polyvalente Bélanger, Saint-Martin

Quand: à 13 h 30

Bingo

Le comité organisateur du Festival du JOKER vous invite à jouer au BINGO ! Cantine et bar sur place. 18 ans et plus.

Où: Centre municipal de Saint-Bernard

Quand: dès 12 h 30