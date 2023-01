Un nouveau spectacle pour la Journée de l’alphabétisation familiale

Toutes les familles de la Beauce sont invitées à se rendre à la Bibliothèque de Saint-Georges le dimanche 29 janvier pour célébrer la Journée de l’alphabétisation familiale et participer gratuitement au spectacle Les aventures du Capitaine Jack Sparrow.

Devenu une tradition, cet événement est mis de l’avant par Alphare, la Ville de Saint-Georges et la Maison de la Famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse, depuis maintenant neuf ans. Les deux dernières années, l’événement a été souligné de façon virtuelle en raison de la pandémie. Ainsi, le retour en présentiel de ce spectacle, qui attire chaque année près de 300 personnes, était vivement souhaité.

Rappelons que l’objectif est de sensibiliser les familles à l’importance de l’alphabétisation, soit de promouvoir le plaisir de lire et d’apprendre en famille pour favoriser la réussite éducative des jeunes de la communauté.

« L’importance de la lecture chez les jeunes n’a jamais été aussi fondamentale depuis les débuts de la pandémie. En effet, cette dernière a malheureusement provoqué, chez plusieurs, une baisse de la motivation scolaire. Donc, bien alphabétiser nos enfants est et demeure une des plus faciles et meilleures façons de s'assurer qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel à l'école et dans leur vie », a souligné le maire de Saint-Georges, Claude Morin.

Un spectacle gratuit pour petits et grands

Le dimanche 29 janvier, les parents et enfants de tout âge sont invités à venir rencontrer le célèbre pirate. Divertissant et interactif, Jack Sparrow invitera des moussaillons à monter sur scène pour réaliser avec lui différents numéros de magie, d'acrobaties et d'humour. Au grand plaisir des enfants, certains parents devront, eux aussi, monter sur scène. Acrobate, magicien, raconteur et imitateur, cet animateur jeunesse surprend par sa facilité à captiver et faire rire les enfants.

Afin de pouvoir accueillir le plus de gens possible, le spectacle est offert en deux représentations, la première aura lieu le matin à 10h30 et la deuxième en après-midi à 13h30.

La durée du spectacle est de 45 minutes, après quoi les enfants pourront se faire photographier avec le légendaire capitaine. Un tirage de livres portant sur le thème des pirates sera également fait parmi tous les participants.

Par ce spectacle, les partenaires souhaitent susciter le goût de la lecture chez les petits et du même coup, sensibiliser les parents à l’importance de lire à la maison et de laisser traîner des livres ici et là. Ainsi, plus un enfant est mis en contact tôt avec le monde des livres et des mots, plus il augmentera ses chances de réussir à l’école.