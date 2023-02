Quoi faire en Beauce du 3 au 5 février?

Voici quelques suggestions d'activités sportives, culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 3 février

Odilon en neige

La municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne présente pour la toute première fois, le festival Odilon en neige.

Où: Salle communautaire de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: de 19 h à 23 h

Samedi 4 février

Tournoi Comrie

Venez encourager les 16 équipes durant le plus ancien tournoi en Amérique du Nord !

Où : Centre Lacroix Dutil, Saint-Georges

Quand : 4 et 5 février

Jeux du Québec : sélections en haltérophilie

Sept athlètes seront choisis pour représenter la Chaudière-Appalaches à Rimouski du 3 au 11 mars.

Où: Polyvalente de Saint-Georges

Quand: de 10 h à 14 h

Repas-partage de la Nouvelle-Année

Afin de prendre part aux festivités, les personnes participantes devront apporter un mets à partager pour une dizaine de personnes.

Où: CIMIC situé au 11700, 25e Avenue, à Saint-Georges

Quand: à 16 h 30 à 19 h 30

Soirée Bingo

Supportez le projet cour d'école Ste-Thérèse en participant au Bingo.

Où: Polyvalente Bélanger, Saint-Martin

Quand: dès 19 h

Dimanche 5 février

Tournoi Comrie

Venez encourager les 16 équipes durant le plus ancien tournoi en Amérique du Nord !

Où : Centre Lacroix Dutil, Saint-Georges

Quand : 4 et 5 février

Floconeige

Une fête hivernale qui plaira à toute la famille! 𝗔𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 : Animation, Feu de joie, Tirages, Pêche à la truite, Chocolat Chaud, Jeux gonflables, Golf hivernal Et plusieurs surprises...

Où: Domaine Taschereau, Sainte-Marie

Quand: de 11 h à 15 h

Jardin de pirouette et cabriole

Permettez à votre enfant de développer sa 𝗽𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗺𝗼𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶𝘁𝗲́ de façon ludique, à travers des thématiques festives. Enfant de 3 mois à 5 ans, accompagné d'un parent.

Où: Centre Caztel, Sainte-Marie

Quand: de 8 h 30 à 9 h 30

Parc aquatique

Parc aquatique 'Wibit'.

Où: Piscine municipale de Saint-Évariste

Quand: à 13 h à 16 h

Bingo

Le comité organisateur du Festival du JOKER vous invite à jouer au BINGO ! Cantine et bar sur place. 18 ans et plus.

Où: Centre municipal de Saint-Bernard

Quand: dès 12 h 30

Odilon en neige

La municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne présente pour la toute première fois, le festival Odilon en neige.

Où: Terrain du stade de Saint-Odilon-de-Cranbourne

Quand: de 12 h 30 à 16 h 30