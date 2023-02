Cégeps en spectacle : Rachel Dallaire représentera la Beauce

C’est devant 315 spectateurs, que l’étudiante en Technique d’éducation spécialisée, Rachel Dallaire du Cégep Beauce-Appalaches a été choisi par le jury de la finale locale de Cégeps en spectacle, hier soir.

Elle a présenté le numéro « Ne laissez pas vos dents de sagesse vous rendre fous ». Il s’agissait d’un numéro humoristique qui parcourait habilement, entre l’anecdote et l’opinion, les craintes et les frayeurs que peut susciter l’extraction des dents de sagesse accompagnée de péripéties chez le dentiste.

« C’est gratifiant de voir que tout le temps passé à me pratiquer a porté fruit. Je me sentais chez moi sur scène, j’avais l’impression d’être dans mon salon avec ma famille qui m’écoutait et riait aux éclats. J’étais surprise d’être sélectionnée par le jury, je ne m’y attendais pas. J’ai assumé mon authenticité, mon personnage Simoune, c’est Rachel amplifiée. Savoir que je vais représenter le Cégep à la régionale, c’est une grande responsabilité, mais je suis très fébrile à cette idée », partage Rachel Dallaire.

Le jury était composé de Laurence Castera, Jimmy Garant, Tina Paquet, Trycia Turcotte et Guy Vincent . « C’est à l’unanimité que nous avons sélectionné le numéro de Rachel Dallaire pour sa présence scénique, son plaisir contagieux et l’incroyable complicité qu’elle a su rapidement créer avec le public », a souligné Trycia Turcotte à titre de représentante du jury.

Elle a ainsi obtenu une bourse de 300$ et représentera à la finale régionale le 25 mars son institut scolaire au Cégep Limoilou à Québec.

Prix Coup de cœur du public

Le prix Coup de cœur du public et la bourse de 200 $ ont été remis au duo composé de Albert Cliche et Justin Maheux. Avec sa création instrumentale rythmée et remplie d’émotions « La symphonie du silence ».

Cette 30e édition de Cégeps en spectacle au Cégep Beauce-Appalaches a été marquée par des numéros artistiques très variés alors que le talent des étudiants était à l’honneur. Un bravo spécial à la cinquantaine de participants qui ont agi à titre d’artistes, d’animateurs, de techniciens, de bénévoles et de caméramans.

Émile Pellerin s’est distingué dans son rôle de maître de cérémonie. Les transitions entre les numéros ont été brillamment réalisées grâce à l’équipe d’animateurs sous la supervision d’Harold Gilbert. Avec humour, les comédiens ont orchestré sur scène les péripéties d’un jeune homme prêt à tout pour réaliser son rêve de devenir un artiste.

« Je suis extrêmement fière de l’audace et du travail réalisé par nos étudiants. Ils ont mis les bouchées doubles pour nous exposer leur talent et offrir d’excellentes performances. On est heureux que ces étudiants aient choisi de vivre cette expérience culturelle et de profiter de ce tremplin artistique. Ils ont osé et ont été récompensés par l’appréciation du public qui était unanime », partage Julie Beaudoin, responsable du Socioculturel.

C’est le groupe Steven & Steeven qui a assuré la prestation hors-concours durant la délibération du jury. Ce fut un retour réussi sur les planches du CBA pour nos anciens étudiants Steven Grondin au chant et à l’harmonica ainsi que Steeven Fortin à la guitare et à l’accompagnement vocal, qui ont su séduire les spectateurs avec leurs compositions originales.