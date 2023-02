Claudie Mercier remporte deux prix au Gala InfluenceCréation

Nominée dans trois catégories, Claudie Mercier a finalement remporté deux prix lors du Gala InfluenceCréation, l'un dans la catégorie Divertissement, l'autre comme Tiktoker de l'année.

L'influenceuse originaire de Beauceville a été très touchée par ses deux prix. Lors de son discours, elle a notamment remercié sa mère et son amoureux, qui sont ses plus grands soutiens.

Rappelons que la toute première édition de cet événement avait lieu hier soir à la Tohu, à Montréal, et elle vise à honorer les créateurs et créatrices de contenu du Québec qui ont un impact positif sur les gens, et ce, grâce à leur personnalité, leurs connaissances et leur expertise.

Les profits du Gala sont remis à la fondation Jasmin Roy pour lutter contre la cyberintimidation.