Une cinquième année pour la Semaine de l'Érable

Pour une cinquième année, les Beaucerons pourront déguster de délicieux plats à base de produits d’érable lors de la Semaine de l’Érable de Destination Beauce du 11 au 19 mars.

Un total de douze restaurateurs à travers la Beauce offriront des repas à la hauteur de ce produit local. Le public aura l’occasion de faire entendre sa voix en votant pour son menu favori et ainsi, courir la chance de remporter de généreux prix.

Le grand dévoilement se fera le 8 mars en conférence de presse pour les médias, ainsi la population pourra découvrir par les différents journaux et réseaux sociaux les repas.

« L’équipe de Destination Beauce est fière de dire qu’après 5 ans d’existence, la Semaine de l’érable est un rendez-vous gourmand connu et reconnu, en plus d’être impatiemment attendu par la population et les chefs de la région! J’oserais même affirmer que certains pensent déjà à leur prochaine création dès la fin de l’édition en cours! À la base, ce projet se voulait une façon de faire rayonner l’or blond, le talent d’ici et d’inviter les gens à profiter du temps des sucres d’une façon différente. Disons-le : Mission accomplie! Avec le Festival Beauceron de l’érable qui bonifie l’offre sucrée de la région un peu plus tard dans l’année, la Beauce est définitivement LA région la plus sucrée », partage Marie-Émilie Slater Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.