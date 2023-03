Garou de visite en Beauce pour un concert amusant

Le célèbre chanteur Garou sera en concert à Saint-Georges et à Sainte-Marie la semaine prochaine, pour présenter son spectacle Garou Tourne. « Un show souriant, feel good », comme le dit l’artiste.

Similaire à son dernier concert présenté en Europe, Garou Tourne fera danser le public sur des airs folks, voir même country. Le chanteur qui a sorti son premier album en 2000 s’amuse désormais à reprendre des artistes connus comme Charles Aznavour, Jacques Brel, Joe Dassin, mais aussi ses propres titres qu’il revisite.

« Cette tournée s'est décidée dans mon studio, qui est une vieille grange rénovée. Ça a été très spontané! J’avais invité mes musiciens au studio pour s’amuser et imaginer ce qu’on pourrait faire pour le prochain spectacle. Alors j’ai pris ma guitare et ils m’ont suivi! », a-t-il raconté à EnBeauce.com en riant, lors d’une entrevue téléphonique.

Ce spectacle francophone part de délires folkloriques québécois à des grands classiques français.

« J’ai vraiment eu peur au début parce que je me suis demandé si les gens allaient adhérer. Puis finalement il y a tellement de gens qui ont dit que c’était le meilleur show que j’avais jamais fait! »

Garou aime s’amuser et divertir son public. C’est pourquoi il apprécie de toujours chanter l’un de ses titres qu’il n’a jamais finis. Ainsi, chaque spectacle laisse place à une nouvelle version de la chanson. « Je la joue et on part dans plein de directions, c’est une improvisation à chaque fois et ça marche d’enfer! »

Il interprète également une chanson que sa fille a composée. « Chaque soir c’est mon petit bonheur de papa fier. Elle a vraiment un talent incroyable de composition. Elle avait écrit cette chanson-là en anglais et moi je l’ai traduit en français. »

Évidemment, quelques incontournables font aussi partie du spectacle notamment, Seul, Sous le vent et Belle. Pourtant, il ne s’en lasse pas. « Je n’imagine pas ne pas les faire, mais ça m’éclate à chaque fois! »

Implications sociales

Garou est un artiste impliqué. Selon lui, c’est la noble responsabilité des artistes. Ils ont la chance de pouvoir attirer du monde vers des causes importantes. « On sert à autre chose que juste faire rire, chanter et danser le public. »

C’est pour cette raison qu’il est engagé depuis ses tout débuts, soit lors de son arrivée à Paris en 1998 pour la comédie musicale de Notre-Dame-de-Paris. À ce moment-là, il a été appelé pour intégrer l’équipe des Enfoirés, un regroupement d'artistes et de personnalités publiques qui chantent au profit de l'association caritative des Restos du Cœur.

« La cause est tellement incroyable! J’ai fait beaucoup de rencontres, car il y a de nombreux artistes français que je ne connaissais pas. J’ai directement été accepté dans la bande de façon incroyable, j'ai trouvé l’accueil merveilleux. On a vraiment créé une famille. »

Garou s’est impliqué pendant 13 ans, avant de laisser la place aux nouveaux artistes et de revenir il y a deux ans. « Je suis très heureux, c'est vraiment les retrouvailles familiales. »

En ce sens, il a aussi souvent participé au Show du Refuge. Dès qu’il en a l’opportunité, le chanteur québécois participe à des événements soutenant une cause importante.

« Je me suis impliqué dans plein de choses au Québec aussi, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Tu me soulèves un besoin ! », a-t-il finalement mentionné à notre journaliste.

Garou sera donc en concert à Saint-Georges le vendredi 17 mars, puis à Sainte-Marie le samedi 18 mars.