Les sculptures de Marie-Fauve Bélanger exposées au Cégep Beauce-Appalaches

La Galerie de la bibliothèque du Cégep Beauce-Appalaches présente une exposition de l’artiste sculpteure Marie-Fauve Bélanger du 20 mars au 20 avril.

Le temps s’effrite rassemble un corpus de sculptures qui déploie des fragments de paysages poétiques inspirés de la nature, notamment de la géologie.

Le public pourra apprécier plusieurs séries de sculptures qui traitent du ''temps'' comme facteur de mouvement et de transformation du paysage contemporain. Les œuvres de l'artiste se démarquent par la finesse du traitement de ses formes et la pluralité de leurs couleurs dans une juxtaposition de matériaux hétéroclites, parfois naturels ou artificiels.

Dans la démarche de l'artiste portneuvoise, le paysage qu'elle côtoie se traduit en sculptures hybrides qui portent vers la contemplation d'un territoire humanisé.

« Nous avons particulièrement été interpellés par son travail raffiné des matières qui s’apparente à celui de pierres précieuses, tout autant que le côté symbolique et poétique qui se dégage de ses œuvres », a souligné Soleina Bédard, enseignante en Arts visuels.

Cette exposition gratuite est une initiative des enseignantes et enseignants en Arts visuels en collaboration avec le Socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches.

La population est invitée à venir admirer les œuvres de la sculpteure sur les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h) de la bibliothèque du Cégep Beauce-Appalaches.

À propos de l’artiste

Originaire de Québec, Marie-Fauve Bélanger vit et travaille dans Portneuf. L’artiste est titulaire d'un baccalauréat en Arts visuels et médiatiques de l'Université Laval et d’un diplôme d'études collégiales en Sculpture. Son travail a été présenté en solo à Trois-Rivières ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine. De plus, ses œuvres ont été exposées dans diverses expositions collectives et elle a représenté le Canada, lors de la Biennale internationale en métiers d’art & création à Paris en 2019. En 2021, elle a reçu le Prix émergence en métiers d’art, lors du Gala des prix d’excellence des arts et de la culture.