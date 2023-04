Le Festival beauceron de l’érable fait son bilan pour l’édition 2022

Les bénévoles du Festival beauceron de l’érable (FBE) et la Firme L’Observateur ont effectué une première étude d’achalandage sur la dernière édition. Les résultats ont démontré que près de 14 000 entrées ont été comptabilisées.

Ce mardi 4 avril, le FBE a partagé ses premiers résultats de l’étude d’achalandage sur l’édition 2022. Ces derniers ont permis de déterminer que 20 % des visiteurs étaient en provenance d’une autre région que la MRC de Beauce-Sartigan.

Sur les trois jours de festival, 14 000 entrées ont pu être enregistrées, pour une moyenne de 1,7 jour de participation. L’étude met aussi en avant que 8 % des participants ont dormi au moins une nuit dans les environs. Ainsi, 20 % des touristes ont été hébergés dans un établissement commercial et 56 % chez des parents ou amis.

Le Festival attire toutes les catégories d’âges

Sur cette édition 2022 qui aura été complètement réinventée et remise au goût du jour, l’étude a montré que tous les groupes d’âge partiraient à l’événement. Les groupes de participants étaient constitués en moyenne de 3,5 personnes et, dans 41 % des cas, étaient accompagnés d’au moins un enfant. De fait, le quart des participants sont des enfants et des adolescents âgés de 0 à 15 ans.

La population locale de la MRC Beauce-Sartigan reste malgré tout la clientèle majeure, avec près de 80 % de l’achalandage. Une donnée qui permet de comprendre l’attachement des locaux sur cette thématique. « Il est important d’attirer la population locale à ce type d’événement, car les visiteurs de l’extérieur viennent aussi à la rencontre des Beaucerons », a commenté Julie Pomerleau, vice-présidente du FBE et bénévole responsable de l’étude.

Une prochaine édition encore plus attractive ?

Pour rappel, la prochaine édition du FBE se tiendra du 12 au 14 mai prochains, et devrait, selon le communiqué, attirer encore plus de touristes avec les nouveautés ajoutées dans sa programmation. En effet, le Festival désire refaire une nouvelle étude sur l’édition 2023, afin de comparer les résultats sur les prochaines années. Cette année, 57 % des visiteurs de l’extérieur de la MRC avaient déjà connaissance du festival avant d’y venir.