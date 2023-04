Trois nouvelles comédies au Théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Joseph

Le Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a annoncé la programmation de trois spectacles de comédie pour la saison estivale, du 8 juin au 19 août.

Avec l’annonce de ces nouvelles comédies, le Théâtre de l’Hôtel de Ville va organiser pour la première fois une programmation triple. Les représentations se dérouleront les jeudis, vendredis et samedis à 20 h. La salle de spectacle étant en travaux cet été, la nouvelle saison se déroulera exceptionnellement au Centre Frameco, au 700 route 173 Nord à Saint-Joseph-de-Beauce.

« Nous sommes tellement fiers de notre programmation estivale ! En plus du retour de certains comédiens « maison », nous avons le privilège de compter de nouveaux talents parmi notre équipe. Ce sera une saison haute en couleur avec des comédies hilarantes et des comédiens beaucerons exceptionnels », a expliqué Sébastien Hamel, directeur du Théâtre de l’Hôtel de Ville.

Des comédies pour tous

La première comédie programmée est « Costa del Coco » avec les comédiens Julie Mathieu, Claude Bilodeau et Sébastien Hamel. Voici son synopsis: « Stéphane, un jeune homme timide a enfin réussi à demander Carole en mariage ! Emballée, celle-ci décide de faire ce mariage au Mexique dans un tout inclus avec famille et amis. Un voyage ou tout ce qui peut arriver arrivera... et même plus ! Ce sera donc un moment de première rencontre entre les belles-familles complètement opposées. Stéphane réussira-t-il à se rendre jusqu’aux noces ? ». Elle sera disponible du 8 au 24 juin.

La seconde, jouée par Laurie Poulin, Marie-Esther Poulin, Aymeric Pomerleau et Sébastien Hamel et écrite par Marie-Thérèse Quirion se nomme « Au secours » et sera visible du 6 au 22 juillet. Voici le résumé: « Rien ne va plus à l'Hôpital Notre-Dame de la Souffrance : avec les coupures budgétaires, médecins, infirmières et patients sont sur le pied de guerre. La privatisation serait-elle la solution ? Bob Sirois et sa femme Nicole, ex-propriétaires d'un MacDo, sauveront-ils le système hospitalier avec leurs techniques de gestion et de marketing ? ».

« Semi-autonome » sera la dernière comédie de la saison et se déroulera du 3 au 19 août. Écrite par Michel Cormier, cette pièce rassemblera Guylaine Mercier, Bianka Gilbert, Pierre Boucher et Jean-Pierre Poulin. Les spectateurs pourront découvrir cette histoire: « La comédie traite de situations toutes aussi loufoques les unes que les autres, concernant la vie dans une résidence. Raymond, Angélique et Céline, fiers pensionnaires, réussiront-ils à permettre à Michel, propriétaire de la résidence, de trouver l’amour ? L’inconnu est-il le fils de Céline ou de Raymond ? Le gendre d’Angélique ? L’âme soeur de Michel ? Un voleur ? À vous de le découvrir ! ».

Pour les personnes intéressées par ces pièces de théâtre, il est possible de réserver des billets en se rapprochant du Théâtre de l’Hôtel de Ville ou directement sur le site internet.