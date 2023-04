Plus de 3 M$ supplémentaires pour accélérer la réalisation du Projet Maison Héritage Abénaki

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a confirmé un nouveau montant de 3 M$ investi par le gouvernement du Québec pour la concrétisation de la Maison Héritage Abénaki de Saint-Prosper.

Cette somme s’ajoute au 5.5M$, annoncé en février 2022. Ce qui porte donc à 8.5 M$ l’investissement total du gouvernement pour la réalisation de 30 nouveaux appartements en logement abordable destiné aux aînés.

Les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d’assurance sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d’habitation. Des interventions ciblées s’avéraient nécessaires. Ainsi, les sommes investies permettront à l’organisme promoteur d’éviter qu’il ait à absorber à lui seul ces hausses de coûts.

« Le logement abordable dans Beauce-Sud est au cœur de nos priorités. Afin de s’assurer que le projet lève de terre, il fallait de nouveau répondre présent. Cet investissement important est une réalisation essentielle pour la communauté de Saint-Prosper et pour la Beauce, et ce pour les années à venir. Je veux saluer le précieux partenariat entre la coopérative, la municipalité et notre équipe pour arriver, aujourd’hui, à boucler le montage financier », a mentionné Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud.

La Maison Héritage Abénaki comptera 30 unités à loyer abordable, soit 25 logis 3½ et cinq 4½. L’aménagement prévoit un ascenseur, une salle communautaire, une salle à manger avec cuisine, une salle polyvalente, un salon par étage et une terrasse extérieure. Les unités sont destinées aux personnes de 65 ans et plus. Le début des travaux est prévu en 2023.

« À titre de ministre responsable de l’Habitation, c’est une volonté inébranlable qui m’anime d’accélérer la construction de logements au Québec. Nous devons faire plus, plus vite et mieux. Permettre aux projets d’être mis en chantier plus rapidement, malgré une conjoncture défavorable, est l’une des voies que nous privilégions. C’est aussi le signe de notre appui sans équivoque aux municipalités et aux promoteurs qui sont des alliés sur le terrain pour l’atteinte de cet objectif », d'ajouter France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation.