« Le bruissement du mot »: un concours d'écriture poétique

Le Moulin La Lorraine lance un nouveau concours, intitulé « Le bruissement du mot », visant à faire découvrir des auteurs en écriture poétique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du dixième anniversaire du Sous-Bois poétique et propose aux auteurs de s’inspirer de la nature environnant le Moulin La Lorraine. Le concours possède trois volets; Jeunesse (11 ans et moins), Adolescent (12 à 17 ans) puis Adulte (18 ans et plus) et s’adresse aux personnes dont les textes n’ont encore jamais été publiés.

L'objectif est d'encourager la relève et d'offrir l’opportunité aux auteurs méconnus de sortir de l’ombre. Trois prix seront décernés parmi les textes reçus. Le récipiendaire de la catégorie Adulte recevra une bourse de 100$ et verra son poème exposé dans la Salle du Hall et diffusé dans le Sous-bois poétique dès l’été 2023. Une bourse de 50$ sera remise à un auteur de la catégorie Adolescent et une bourse de 25$ sera remise à un jeune auteur de la catégorie Jeunesse. Ces deux derniers poèmes gagnants seront exposés dans la Salle du Hall, de juin à septembre 2023.

Les noms des gagnants seront connus et leurs textes dévoilés lors du lancement de la saison d’été qui se tiendra au Moulin La Lorraine, le 17 juin prochain.

Le concours « Le bruissement du mot » débute le 1er mai et se termine le 20 mai 2023. Pour participer, les personnes intéressées doivent soumettre un poème d’un maximum de 100 mots sur le thème imposé, écrit à la main (lisible) ou à l’ordinateur accompagné du formulaire qui se trouve sur le site internet du Moulin La Lorraine, puis faire parvenir le tout par la poste ou par courriel à l'organisation.

Une approche originale, un texte authentique, la qualité de la langue comptent parmi les éléments recherchés par le jury. Pour toute autre information et connaitre les modalités de participation, consulter les règlements disponibles sur la page Facebook du Moulin La Lorraine.