Les lauréats du 36e Festival Clermont-Pépin

Le magicien et illusionniste Jimmy Lessard sera en spectacle à la polyvalente Saint-Georges le 20 mai prochain à 19 h. Il est à noter que les profits amassés dans le cadre de ce spectacle seront remis à l'équipe Les puces des sables, pour le rally La rose des sables. Il s'agit là d'un organisme dont le but tient à soutenir certaines causes ...