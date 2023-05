Éric Lapointe, Les Trois Accords et Lendemain de Veille aux Festivités Western de Saint-Victor

Éric Lapointe, Les Trois Accords, Lendemain de Veille sont parmi les têtes d'affiche qui fouleront la scène du Grand chapiteau dans le cadre de la 44e livraison des Festivités Western de Saint-Victor.

Les organisateurs ont dévoilé hier soir la programmation musicale et équestre de l'événement, qui se déroulera du 24 au 30 juillet prochains, sous la thématique de la fierté, Je suis FWSV.

De plus, Océane Veilleux, une native de Saint-Alfred et jeune compétitrice professionnelle dans la course de barils qui s'illustre au Canada et aux États-Unis, agira comme tête d'affiche des festivités 2023.

Au Grand chapiteau, Les Pedlers ouvriront le festival le 25 juillet, suivi le lendemain du groupe The Vinyls. Lendemain de Veille et Les Trois Accords seront en scène respectivement les 27 et 28 juillet. Le rockeur Lapointe donnera son spectacle le samedi 29 juillet avec, en première partie de soirée, la prestation de Sara Dufour. Enfin, David Thibault se produira le 30 juillet pour fermer la marche.

La musique country sera à l’honneur avec le Blue Ridge Band, Merle Marlow Band, Alan Jackson Experience ainsi que le Beauceron Phil Lauzon qui présentera son Luke Combs Edition au Saloon Desjardins le 28 juillet.

Les traditionnels rodéos de l’équipe de Rodéo du Québec, la randonnée et la parade équestre, le gala de lutte, la tire de chevaux et le bingo sont tous bien sûr de retour. De plus, on compte plusieurs nouveautés: une tente de danse qui sera opérationnelle toute la semaine, deux jours de compétitions de bûcherons, une parade de voitures antiques et sportives (29 juillet), une rue marchande remplie de commerçants ainsi qu’une place de la famille complètement gratuite.

Un spectacle d’Arthur l’aventurier est également prévue le dimanche 30 juillet tout juste avant le rodéo final.

Tous les détails de la programmation et la billetterie se trouvent sur la site web de l'événement (festivalwestern.qc.ca)

Projet d'estrades VIP

Le président du comité organisateur du festival, Gabriel Cliche, a profité du lancement de la programmation pour annoncer la construction prochaine d'une estrade VIP de 360 places dans la section des chutes de rodéo.

Le projet de plus de 400 000 $, fait de bois et d'acier, serait notamment appuyé par Desjardins et le Groupe Hamel. La Municipalité de Saint-Victor irait pour sa part d'un investissement de 25 000 $, a laissé savoir le conseiller Richard Doyon lors de la conférence de presse d'hier soir.