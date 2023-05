Ovascène dévoile sa 40e programmation de spectacles

Sous la thématique « Sculpter le vent : Statures et figures », le neuvième Symposium international de la sculpture regroupe 10 artistes qui travaillent dès aujourd'hui et jusqu'au 11 juin à la réalisation de leurs oeuvres. Beauce Art invite donc les citoyens de Saint-Georges, les amateurs d’art et les touristes à se rendre au quartier des ...