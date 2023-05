Les Rendez-vous d’été reviennent à Beauceville

La Ville de Beauceville récidive une fois de plus avec ses populaires rendez-vous d’été qui se mettent en branle à compter du mois prochain.

D'abord le pique-nique familial sur l’Île ronde qui est prévu le 16 juin. Sur place, animation musicale, vente de hot-dogs, bar, jeux gonflables, taureau mécanique, maquillage et autres surprises. Le Candy Truck de Kabotine en fête sera aussi présent lors de ce rassemblement. Cette activité se terminera avec un feu d’artifice pour lancer les Rendez-vous d’été 2023 et marquer le début des vacances scolaires.

Les gens pourront apporter leur pique-nique sur place. En cas de pluie, le tout se déroulera à l’aréna EJM/René-Bernard.

Le 7 juillet, rendez-vous au « cinéma plein-air » sur l’Île ronde. Apportez vos chaises. En cas de pluie, l’activité se déroulera sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François.

Le Grand Marché aura lieu le 15 juillet, toujours sur l’Île ronde, en collaboration avec le Corps de cadets 619 de Beauceville. Pour inscription aux kiosques, prière de contacter Patricia Veilleux (418 221-3827 ou [email protected]). Cette année, on comptera sur de l'animation pour les enfants et bien plus.

Les ventes de garage se tiendront les 15 et 16 juillet partout dans Beauceville. Un répertoire des points de vente sera mis à la disposition des gens sur le site Internet de la Ville (www.ville.beauceville.qc.ca).

Mardis en musique

Une 6e saison pour les Mardis en musique, qui auront lieu sous le débarcadère de la Polyvalente Saint François les 8, 15, 22 et 29 août à 19 h. Les spectateurs pourront passer une heure en compagnie d’artistes locaux et régionaux avec divers styles de musique pour tous les goûts. Les gens doivent apporter leur chaise pour les spectacles qui sont gratuits. Beau temps, mauvais temps, les spectacles seront livrés.

Nouveau cette année, un Marché public dans le stationnement municipal (près de la station Ultramar, à l'intersection du pont et du boulevard Renault) les 12, 19 et 26 août. Des produits frais de producteurs locaux seront en vente ede 8 h 30 à midi ces trois jours.

Autres activités

∙ 4 juin : Rassemblement de la Chaudière. Exposition de voitures sports et antiques sur l’île ronde. (Remis au 11 juin en cas de pluie)

∙ 29 juin au 1er Juillet : Beauce Rock (www.beaucerock.com).

∙ 11 et 12 août : Fest'Ile Beauceville. Pour plus de détails, veuillez consulter la page Facebook de l'événement.

∙ 25 août : Festibière Beauceville par le Club Rotary Beauceville.

∙ 6 au 10 septembre : Tournoi Baseball des entreprises. Pour info, consultez la page Facebook du Baseball mineur Beauceville.