Festival d'orgue: un premier concert ce dimanche

L'église de Sainte-Marie accueillera son premier festival d'orgue sur écran géant ce dimanche 4 juin dès 15 h.

Proposé gratuitement, cet événement mettra en avant le savoir-faire de l'organiste titulaire, Dominique Gagnon sur l'orgue Cassavant de plus de 2 500 tuyaux.

L'organiste interprétera trois célèbres toccatas des compositeurs français, Dubois, Gigout et Widor. De plus, le Choeur de l'Université Laval, sous la direction de Guy Lavigne, jouera des extraits du Gloria de Vivaldi et de la Messe no 6 de Schubert.