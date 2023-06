Le Solstice Festival présenté par Pamela Doyon

Voir la galerie de photos

Le Solstice Festival débute ce jeudi soir avec la soirée anniversaire. Sa directrice, Pamela Doyon, revient sur la programmation et l'histoire de cet événement. Rencontre.

« Le Solstice Festival est une célébration multiculturelle, où l'on met en valeur toutes les cultures qui habitent en Beauce », a expliqué Pamela Doyon.

En effet, la programmation de ce festival est bien remplie. Le jeudi, c'est la soirée anniversaire. « C'est une tradition. On a le droit de demander des choses un peu funky aux gens autour de nous, et ils n'ont pas vraiment le droit de dire non (rire) », a détaillé la directrice. Jonathan Roy, viendra conclure cette première journée dès 21 h.

Du fluo, de la fiesta et du cirque...

Les trois jours de fin de semaine auront des thèmes bien différents, mais tout aussi intéressant. Le vendredi, ça sera la journée Fluo Électro World avec des artistes comme Pierre Kwenders, San farafina et akantou, mais aussi des maquillages fluo ou autres ateliers de cirque.

« Il y aura aussi Aroma DJ, qui se trouve être un DJ d'odeurs et ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, » a complété Pamela Doyon.

Le samedi, la journée se placera sous le thème de la Fiesta Tropicale avec bumaranga, waahli, mateo ou encore Lengaïa Salsa Brava. Il y aura aussi des contes africains, de la confection de masques carnavalesque et de la Zumba.

Le dimanche se concentrera sur le cirque avec la présence du cirque kalabanté. Il y aura aussi l'Opéra de pékin avec danse avec les épées, des atelier de cocktail exotique et des cours de danse latine.

Pour en découvrir plus sur le Solstice Festival et sa programmation, retrouvez l'entrevue vidéo de Pamela Doyon ci-dessus.