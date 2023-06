Un mois actif pour les Fermières de Vallée-Jonction

Le mois de juin sera très occupé pour le Cercle de Fermières de Vallée-Jonction. Plusieurs activités sont prévues à l'agenda, dans le but de démocratiser et d'initier des recrues aux arts textiles.

Et ça commence dès aujourd'hui, en ce 10 juin, qui est la Journée mondiale du tricot! Pour l'occasion, les artisanes du Cercle exerceront leurs talents de 10 h à 16 h. Elles seront installées à l'extérieur, sous la marquise de la gare de Vallée-Jonction. Tout le monde est invité à venir participer au rassemblement ou encore à venir rencontrer et discuter avec les passionnées de l'organisation. Il suffit simplement d'apporter votre projet et votre chaise! En cas de mauvais temps, l'activité aura lieu à l'intérieur.

« La Journée mondiale du tricot est toujours un moment sympathique dans l'année! La Journée a été mise sur place afin d'inciter les gens à aller tricoter dans des lieux inusités afin de démontrer que cet art, ce hobby est toujours ancré dans la société et suscite encore beaucoup d'intérêt de toutes les générations », mentionne Pierrette Jacques, présidente du Cercle des Fermières de Vallée-Jonction.

Journée portes ouvertes

Le samedi 17 juin, les Fermières ouvriront leurs portes à toutes celles qui le souhaitent. Visite du local (401, rue Jean-Marie-Rousseau), rencontre avec les membres, exposition d'oeuvres textiles, etc. Les participantes pourront découvrir l'ampleur et l'étendue des activités offertes par l'organisme ainsi que leurs équipements dernier cri. Il s'agit de l'occasion idéale pour renouer avec des pratiques artisanales et pour joindre un réseau tissé serré.

« Si vous ou quelqu'un de votre entourage a un intérêt ou une curiosité envers le Cercle, venez nous visiter. Le Cercle des Fermières de Vallée-Jonction offre une panoplie d'activités et de services à ses membres tout au long de l'année. Nous avons un organisme dynamique où les projets ne manquent pas », de renchérir Mme Jacques.