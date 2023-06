La parade de Saint-Honoré-de-Shenley en photos et en vidéo

Voir la galerie de photos

C'était jour de parade en ce 24 juin à Saint-Honoré-de-Shenley pour marquer la Fête nationale du Québec.

Pas moins d'une centaine d'attelages de chevaux et de véhicules ont défilé sur la rue principale du village alors que les résidents n'ont pas été incommodés par la faible pluie qui tombait sur la région vers 13 h 30.

Rappelons que 2023 marque le 150e anniversaire de fondation de la municipalité. D'autres événements sont prévus dans les prochaines semaines, dont une exposition agricole du 9 au 13 août et des feux d'artifices d'envergure le 25 août L'automne et l'hiver seront finalement marqués par un concours de labours à l'ancienne en plus d'un marché de Noël, qui lancera également la distribution du livre du 150e.

Avec la collaboration de Jessy Pouliot aux photos et à la captation vidéo.