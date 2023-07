Quoi faire en Beauce du 7 au 9 juillet?

La Galerie d'art de Sainte-Marie présente une exposition sur les 100 ans de Vachon et sur les usines disparues de la ville, et ce, jusqu'au 27 août prochain. Le public est donc invité à se rendre au 47, rue Notre-Dame Sud à Sainte-Marie pour découvrir les images, les objets et les installations gratuitement. Les heures d’ouverture sont les ...