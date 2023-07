Rendez-vous d’été: une activité de cinéma plein-air à Beauceville

L'ultime étape des championnats canadien et québécois de cyclisme, avaient lieu ce dimanche 2 juillet à Saint-Georges. Dans la catégorie élite, Victoria Dupont et Félix Hamel ont été les plus rapides. Pour la dernière course de la journée, le coureur de la formation Team Ecoflo Chronos, Félix Hamel, a pris rapidement de l'avance pour filer en ...