Quoi faire en Beauce cette fin de semaine?

Le regroupement Artistes et Artisans de Beauce (AAB) vient d’annoncer la mise en place de deux projets qui lui permettront d’offrir, gratuitement ou à faible coût, des ateliers culturels ou artistiques à des entreprises et à des organismes sans but lucratif de la Beauce. Le premier projet consiste à proposer une offre d'ateliers culturels en arts ...