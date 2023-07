Le Triathlon Abénaquis a lieu demain à Sainte-Aurélie

Plusieurs centaines de participants, venant des quatre coins du Québec, sont attendus pour la présentation du 3e Triathlon Abénakis qui se tiendra demain à Sainte-Aurélie.

Trois catégories d'épreuves sont au programme soit le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe et le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de natation, 3 km de vélo et 1 km de course).

Par ailleurs, le comité organisateur demande la collaboration de la population locale pour le bon déroulement de la compétition.

D'abord, on invite à limiter les déplacements lors de l’avant-midi du 22 juillet en raison des entraves de circulation qu'il y aura sur le réseau routier.

Ensuite, on incite à ne pas naviguer sur le lac avec des embarcations à moteur avant 11 h lors de cette journée, par respect pour les nageurs.

La portion natation de l'épreuve débute à 9 h à la plage publique et les premiers athlètes arriveront au stade vers 10 h 05. Le Triathlon relève (6 à 13 ans) prendra son envol à 11 h 30.

Enfin, les bénévoles qui soutiendront l'organisation samedi, sont invités à un 5 à 7 le vendredi le 21 juillet, dès 17 h à la ligne d’arrivée du triathlon devant le stade Abénaquis. Ce sera pour eux l’occasion de récupérer le chandail officiel de la compétition et de connaître les tâches qu'ils auront à effectuer lors de l’événement.

Pour plus d'informations, consultez la page Facebook du Triathlon Abénaquis.